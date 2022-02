Tecnologia green, i Galaxy S22 fatti di plastica riciclata

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Il 9 febbraio Samsung svelerà, con un evento online, i nuovi smartphone della serie Galaxy S22.



Sebbene si conosca molto dei telefonini, grazie alle indiscrezioni diffuse in rete nelle ultime settimane, dietro alla loro realizzazione ci sono delle chicche particolari, emerse solo oggi. Tra queste, l'utilizzo da parte del colosso coreano di plastica riciclata derivante dalle reti da pesca abbandonate negli oceani, come materiale principale per la costruzione delle porzioni più dure dei dispositivi, cover posteriore e cornici anteriori. Lo ha spiegato la stessa azienda, sottolineando l'impegno intrapreso per rendere più green la propria catena di fornitura, a favore del riciclo: "Samsung incorporerà la plastica oceanica nella sua intera linea di prodotti, a partire dai nostri nuovi dispositivi Galaxy che saranno rivelati il 9 febbraio. Questi rifletteranno gli sforzi per eliminare la plastica monouso ed ampliare l'utilizzo di altri materiali ecocompatibili, come il materiale riciclato post consumo (PCM) e la carta riciclata. Il tutto per un migliore impatto ambientale".



Samsung ricorda che ogni anno vengono abbandonate negli oceani circa 640.000 tonnellate di reti da pesca, con conseguenze che si ripercuotono su tutto l'ecosistema marino. La concorrenza non è da meno: Apple ha confermato che entro il 2030 la sua intera linea di produzione sarà a impatto zero mentre, a inizio gennaio, realme ha svelato il suo nuovo Gt 2 Pro, uno smartphone con un corpo posteriore in Sabic, un polimero di derivazione biologica che ha evitato il ricorso a materie prime di origine fossile e che ha ricevuto diverse certificazioni di settore, come l'International Sustainability Carbon Certification, Reach, RoHS ed Epeat. (ANSA).