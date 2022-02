"Dicono che", un podcast che spiega come tutelare il Pianeta

Si chiama "Dicono che" ed è un podcast dal taglio divulgativo, con contenuti scientifici, ma dal tono leggero, narrato in maniera semplice e allo stesso tempo incisiva, che risponde a domande su cambiamento climatico, decarbonizzazione, economia circolare, plastica, acqua, lavoro e mobilità sostenibile. La sostenibilità è la sfida più grande del nostro tempo, vincerla è fondamentale per salvaguardare il Pianeta e le nuove generazioni.



Tra gli scienziati a livello internazionale c’è un consenso unanime su questo tema, eppure persistono convinzioni sbagliate e falsi miti. Ed è proprio per fare chiarezza che arriva “Dicono che”, la nuova serie podcast di Chora, podcast company italiana, fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi che la dirige, promossa dal Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane che opera nei settori ambiente, energia e idrico. La voce narrante e autoriale è quella di Gianpiero Kesten, podcaster, conduttore radiofonico e già autore del podcast “Cose Molto Umane”.



In 7 episodi da 15 minuti circa l’uno, Gianpiero Kesten - che ha scritto il progetto con il contributo di Chora e del Gruppo Hera - cerca di rispondere in modo semplice e diretto ad alcune delle domande più comuni su questi temi, aprendo, puntata dopo puntata, un dialogo con un’esperta o un esperto del settore. Ricercatori, climatologi, professori universitari e tante altre voci autorevoli guidano così l’ascoltatore verso una maggiore consapevolezza e lo accompagnano verso un nuovo modo di pensare e vivere sostenibile, senza fughe in avanti ed evitando le semplificazioni spesso protagoniste del dibattito su questi temi.



Un lavoro di divulgazione che sfrutta l’expertise del Gruppo Hera in questi ambiti e la sua storica attenzione alla sostenibilità per diffondere un’informazione corretta e fare chiarezza sulle sfide che attendono tutti, nessuno escluso, nell’immediato futuro. Perché ciascuno deve fare, al meglio, la propria parte per tutelare il Pianeta e le sue risorse.

Il podcast “Dicono che” è disponibile su tutte le app free (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast), su Choramedia.com e sul sito www.gruppohera.it/podcast, con un nuovo episodio online ogni giovedì a partire dal 10 febbraio fino al 24 marzo.



10 febbraio – “È soltanto maltempo” con Luca Mercalli (meteorologo, climatologo, divulgatore scientifico italiano)

17 febbraio – “Differenziare non serve. Alla fine va tutto insieme” con Emanuele Bompan (giornalista ambientale e geografo)

24 febbraio – “Il futuro è nell’elettrico” con Anna Donati (Coordinatrice Gruppo di lavoro Mobilità sostenibile di Kyoto Club)

3 marzo – “Decarbonizzazione = energie rinnovabili” con Massimo Tavoni (Professor of Climate Economics al Politecnico di Milano e Direttore dell’European Institute on Economics and the Environment)

10 marzo – “La transizione è un’occasione solo per i giovani” con Sara Segantin (scrittrice e curatrice per il programma Geo di Rai 3 di una rubrica su giovani e ambiente)

17 marzo – “La plastica non fa bene all’ambiente” con Renato Zelcher (presidente di EuPC European Plastics Converters)

24 marzo – “L’acqua in bottiglia è più sicura”con Donato Berardi (direttore del Laboratorio REF Ricerche)