Guida Carabinieri forestali per stile di vita sostenibile

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Fulco Pratesi, Licia Colò , Mario Tozzi e Massimiliano Ossini sono i testimonial del supplemento della rivista #Natura dei Carabinieri Forestali, dal titolo "Salviamo il Pianeta. Non lasciamolo andare". Il supplemento, colorato e pieno di immagini, è un invito a cambiare le nostre abitudini, facendo scelte ecologiche per uno stile di vita più sano e meno inquinante.



Il fondatore del WWF Italia Fulco Pratesi spiega come consumare meno acqua ed elettricità a casa e come ridurre l'uso della plastica. La conduttrice tv Licia Colò invita a comprare a chilometri zero, a riciclare, a piantare alberi e a ripulire le spiagge. Il geologo e conduttore tv Mario Tozzi affronta il tema della mobilità: serve andare di più a piedi e in bici, usare l'auto il meno possibile e preferire i mezzi pubblici. Il presentatore Massimiliano Ossini insegna come diventare sostenibili a scuola e al lavoro, usando carta riciclata, evitando di stampare, andando a scuola a piedi.



La guida è scaricabile gratuitamente al link: https://bit.ly/3G42B4x (ANSA).