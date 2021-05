Coop mette in vendita bottiglia di plastica 100% riciclata

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Coop ha messo in produzione una bottiglia di acqua minerale a proprio marchio realizzata con il 100% di plastica riciclata. Disponibile in un unico formato da 1 litro, sia naturale che frizzante, sarà sugli scaffali a metà giugno 2021 con il nome Monte Cimone.



Da gennaio, grazie alla Legge di Bilancio 2021, è possibile realizzare bottiglie e vaschette ad uso alimentare in Pet riciclato fino al 100%, mentre prima il limite era del 50%.



Altra particolarità della nuova bottiglia è il tappo che resta ancorato al sigillo della bottiglia. Dopo l'utilizzo si previene la dispersione del tappo, che può così entrare nel medesimo circuito di riciclo della bottiglia.



Questa soluzione anticipa le prescrizioni di legge della direttiva SUP che, a partire da luglio 2024, impone che contenitore e capsula non debbano separarsi (tethered cap).



Anche il fardello utilizzato sarà composto dal 50% di plastica riciclata (polietilene). (ANSA).