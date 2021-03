Lo zucchero 100% italiano protegge le api

Coprob-Italia Zuccheri, cooperativa accreditata come unico produttore di zucchero 100% italiano, non richiederà la deroga sull'utilizzo di neonicotinoidi per la produzione della gamma Nostrano, Nostrano Bio e Semolato 100% Italiano. La decisione è adottata per mantenere "fede ai propri valori sul fronte della tutela ambientale" in un momento in cui "altri stati europei riammettono l'utilizzo di questi fitofarmaci". Viene sottolineato nello specifico dalla cooperativa in una nota che "lo zucchero italiano, rappresentato da Coprob-Italia Zuccheri , non utilizzerà i neonicotinoidi che, se pur importanti per la coltivazione delle barbabietole, rappresentano una forte minaccia alle api e al loro importante ruolo nel mantenimento della biodiversità, come confermato anche da uno studio Efsa del 2018". E' precisato che la "scelta è appoggiata anche da Legambiente, fortemente impegnata nel sostegno alle pratiche agricole che non fanno ricorso all'impiego dei neonicotinoidi". (ANSA).