Le note green di Sanremo diventano playlist per l'ambiente

note green di Sanremo diventano una playlist delle canzoni che hanno parlato di ambiente dal palco dell'Ariston. Dalla bellezza della natura "bucolica e gioiosa" del "Canto nella valle" di Natalino Otto, al dolore di un mondo che non ha saputo salvarsi del rapper Rancore in "Eden" nel 2020, passando per brani come "Il Ragazzo della via Gluck" di Adriano Celentano (1966).



Così, in occasione della 71ma edizione del Festival di Sanremo, Comieco, il Consorzio nazionale per il riciclo di carta e cartone, lancia sul proprio canale YouTube "Music for the environment", una playlist di 15 canzoni per creare una piccola enciclopedia virtuale di brani green e sensibilizzare comportamenti eco-friendly.



Da sempre, autori e musicisti - spiega Comieco - hanno puntato i riflettori su bellezze o storture della società e anche l'ambiente vanta canzoni che hanno fatto riflettere.



Secondo uno studio di AstraRicerche per il Consorzio, un italiano su due è infatti convinto che una canzone possa influenzare o modificare i comportamenti nei confronti dell'ambiente e favorire l'adozione di buone pratiche sostenibili. Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco ricorda poi che seppure "9 italiani su 10 si impegnano nel differenziare carta e cartone" e "nel 2019 ogni cittadino ha raccolto in media oltre 57 kg di materiale cellulosico, 3,5 milioni di tonnellate complessive", ribadisce che persistono "molte incertezze sulle regole per fare correttamente questa raccolta differenziata". Per questo "abbiamo voluto anche noi giocarci la carta della musica" - spiega riferendosi a "Vecchio Cartone", brano inedito composto per Comieco da Elio e Le Storie Tese - "la nostra risposta musicale ai dubbi degli italiani".



Tra le 15 tracce selezionate non mancano brani storici come Montagne verdi - Marcella Bella (1972), Cara terra Mia - Albano e Romina Power (1989). Per arricchire la playlist, Comieco invita a segnalare "le canzoni che - al di fuori di Sanremo - hanno messo l'ambiente al centro del loro messaggio, sul canale YouTube o scrivendo a comunicazione@comieco.org". (ANSA).