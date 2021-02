Un albero per S.Valentino, campagna 'd'amore' per il pianeta

Fare degli alberi anche un regalo per San Valentino: è questo l'obiettivo di Treedom, piattaforma italiana con sede a Firenze che permette di piantare alberi a distanza, nel lanciare una campagna che consente a chiunque di regalarli alla propria dolce metà. In questi giorni sul portale treedom.net sono disponibili piante speciali dedicati alla festa degli innamorati: a ciascuno di esse è abbinato un ingrediente d'amore, ad esempio al Cacao le 'coccole', al Banano le risate, alla Mangrovia la fiducia e così via.



"Un modo giocoso di fare del bene al pianeta e festeggiare l'amore in ogni sua forma", si spiega da Treedom il cui fondatore e Ceo Federico Garcea racconta: "La nostra vera innovazione è stata trasformare gli alberi in uno strumento di comunicazione per aziende, ma anche per tante persone che piantano alberi con noi per fare un regalo a coloro che amano.



Lo scorso anno abbiamo superato il milione e mezzo di alberi piantati nel mondo, quest'anno vorremmo arrivare rapidamente a 2 milioni".



Dalla fondazione di Treedom, avvenuta nel 2010, sono stati piantati più di 1.700.000 di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia, capaci di assorbire oltre 400 milioni di Kg di CO2. Tutti gli alberi, si spiega, "vengono piantati direttamente da contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici. Grazie a tale business model, Treedom fa parte dal 2014 delle Certified B Corporations, network di imprese che si contraddistinguono per elevate performance ambientali e sociali. Inoltre, con le proprie attività di piantumazione Treedom contribuisce al raggiungimento di 10 dei 17 Obiettivi per garantire un futuro sostenibile".