Legambiente, bene l'ok in Commissione del dl sul biologico

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità arrivata ieri, da parte della Commissione agricoltura del Senato, del disegno di legge sull'agricoltura biologica. Si tratta di un importantissimo traguardo che aspettavamo da molto tempo e che finalmente è stato raggiunto, al quale auspichiamo possa seguire in tempi rapidi l'approvazione del testo in Aula". Lo afferma Stefano Ciafani Presidente Nazionale di Legambiente.



"È senza alcun dubbio di fondamentale importanza che il nostro Paese possa avere finalmente una legge che favorisce, incentiva e promuove l'agricoltura biologica - ha aggiunto Ciafani -. Coltivare e produrre alimenti contrassegnati dal marchio bio rappresenta una grande opportunità per la nostra Penisola, alla luce degli obiettivi del Green Deal europeo e delle strategie Farm to fork e Biodiversità, che mirano a triplicare entro il 2020 le superfici bio e a ridurre del 50% l'uso dei pesticidi. L'adozione di questo dispositivo è quindi cruciale e determinante sia per la tutela della salute dei cittadini, sia per la salvaguardia degli ecosistemi che per la competitività dell'economia del Paese". (ANSA).