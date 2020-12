Un milione di firme per regolamento Ue anti-deforestazione

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Alcuni rappresentati della vasta coalizione ambientalista #Together4forests hanno consegnato, nella giornata di ieri, al Vice Commissario europeo Timmermans e al Commissario all'Ambiente Sinkevičius, il risultato della consultazione pubblica sulla deforestazione che, grazie alla mobilitazione internazionale ha raccolto 1.193.652 milioni di firme. Si tratta della più partecipata consultazione pubblica sulle questioni ambientali della storia dell'UE, e la seconda più grande di sempre.



Lo spazio esterno dell'edificio Berlaymont della Commissione europea per l'occasione è stato decorato con 1.193 lanterne, in rappresentanza delle 1.193.652 persone che hanno firmato la petizione #Together4Forests.



L'obiettivo della coalizione è quello di ottenere in breve tempo un Regolamento europeo capace di garantire ai consumatori l'estraneità dei prodotti acquistati alla deforestazione, alla trasformazione degli ecosistemi naturali (savane naturali e praterie) e alle violazioni dei diritti umani fuori della UE.



Tale legge dovrebbe essere applicata anche al settore finanziario che investe in queste produzioni.



La campagna #Together4Forests vede la partecipazione di 160 organizzazioni con un coordinamento affidato a WWF, Greenpeace, ClientEarth, Conservation International e Environmental Investigation Agency. A questa coalizione partecipano anche le organizzazioni italiane Legambiente, Lipu-BirdLife Italia, ISDE-Medici per l'Ambiente, WWF Italia, Greenpeace e Istituto Oikos.



Il vicepresidente esecutivo dell'European Green Deal, Frans Timmermans, ha dichiarato: "Tutti noi europei dovremo aprire gli occhi sul fatto che il nostro consumo può portare alla distruzione delle foreste in altre parti del mondo, e ad un ritmo allarmante. In quanto responsabile politico, avete il mio impegno a intraprendere azioni forti".



Virginijus Sinkevičius, commissario UE per l'ambiente, gli oceani e la pesca, ha aggiunto: "La lotta alla deforestazione è un'emergenza, e noi siamo determinati ad agire. Sono grato e incoraggiato dal vedere che oltre un milione di persone si sono mobilitate per sostenere questo obiettivo". (ANSA).