Black Friday: da Europa Verde video sul consumo sostenibile

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Europa Verde ha deciso di dedicare questo venerdì 27 novembre al Green Friday, inteso come giornata dedicata al consumo responsabile che va controcorrente rispetto al Black Friday. E lo fa attraverso un video realizzato in collaborazione con i Giovani Europeisti Verdi, appena lanciato sulle pagine social del partito".



Così, in una nota, Gianfranco Mascia, capo ufficio stampa di Europa Verde, spiega l'iniziativa promossa con lo scopo di tentare di ridurre l'impronta ecologica di questa particolare giornata dedicata al consumo sfrenato.



"Ogni anno, - prosegue, - migliaia di persone si accingono ad approfittare di queste offerte eccezionali e spendono senza pensare alle ripercussioni che le loro scelte possono avere sull'ambiente. Con il video realizzato dai GEV, vogliamo trasmettere un messaggio chiaro, ecologico e, soprattutto in questo momento buio per la nostra economia, solidale: quest'anno, - conclude Mascia, - prediligiamo i prodotti locali, più genuini e più vicini a noi, e compriamo equo e solidale".



