Nasce Crabs, progetto di pulizia dai rifiuti del parco di Portofino

Progetto di pulizia delle coste, educazione ambientale e citizen science nel Parco di Portofino, uno dei luoghi meglio preservati e ricchi di biodiversità della nostra penisola. Un insieme di attività che la società sportiva Outdoor Portofino porta avanti coinvolgendo esperti e realtà locali per diffondere una maggiore consapevolezza della natura e del territorio e i comportamenti per rispettarle. Un progetto che va avanti dal 2011, ma che quest'anno a causa della pandemia di coronavirus è stato messo a repentaglio a causa dei gravi tagli economici. Grazie a un bando di The North Face, la società sportiva ha ottenuto il supporto per andare avanti, trovando le risorse per lavorare concretamente sulle attività di ricerca, pulizia delle coste, monitoraggio e citizen science.



Così nasce oggi CRABS: Cleanup Ricerca e Azione per la Biodiversità e la Salvaguardia. Il granchio (crab, in inglese) è l'animale che meglio rispecchia l'attività che si andrà a svolgere: come lui ci si muove nella fascia intertidale - appena sopra e appena sotto il livello del mare - per andare a ripulire la costa dai rifiuti. All'interno di Crabs, troviamo due diversi punti di forza: il Team e la Community.







Outdoor Portofino sta dando vita in queste settimane al Crabs Team, ovvero a quel gruppo di esperti - persone qualificate, motivate e molto preparate - che sarà poi pronto all’azione ogni qualvolta ce ne sia il bisogno. Il team interverrà in quei tratti dell’area marina protetta difficilmente accessibili e nelle zone di riserve integrale grazie a speciali autorizzazioni. Pulizia delle coste, raccolta dati per i monitoraggi, attività di ricerca sono solo alcune delle attività che svolge il Crabs Team lavorando a stretto contatto anche con enti di ricerca (come Cnr e Amp).



Seguirà a questa prima fase del progetto, lo sviluppo della Crabs Community. Un insieme di iniziative partecipate dal pubblico con l'obiettivo di sensibilizzare al rispetto e alla conoscenza della natura e dei suoi ecosistemi. Vere e proprie attività di citizen science che prevedono anche il coinvolgimento di professionisti ambientali: monitoraggio e raccolta dati, raccolta rifiuti e azioni di cleanup, rilevazioni partecipate, osservazioni ambientali ed ecologiche. Outdoor Portofino è orgogliosa di poter elaborare - anche grazie a The North Face - un grande progetto che mira a coinvolgere e sensibilizzare le persone a comportamenti più sostenibili.