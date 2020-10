"Io Coltivo Italia", nasce progetto di agricoltura 4.0

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Promuovere un moderno ritorno alla terra nel rispetto di valori inviolabili, per un'agricoltura sana e naturale: è questo lo spirito di "Io Coltivo Italia", progetto agricolo associativo il cui scopo è valorizzare i prodotti nazionali, promuovendo un moderno "ritorno alla terra 4.0" per un'economia sostenibile e di qualità. L'iniziativa prevede che attraverso l'utilizzo di una piattaforma (https://io-coltivo-italia.web.app) sarà possibile aderire e adottare un lotto di 50 mq di terra, seguendo la crescita dei prodotti attraverso delle telecamere che ne riprenderanno i processi lavorativi. "A garantire la bontà di prodotti 100% italiani e realmente "naturali"- spiega una nota- sarà la tecnologia BluDev, che consentirà di mappare e tracciare elementi organici durante il loro ciclo di vita e poterne riconoscere sempre, l'origine, il tipo ed il carattere". La tecnologia consentirà inoltre di "creare una "bio-impronta digitale" per ogni prodotto in grado di diventare un identificatore univoco e poter gestire tutte le informazioni sfruttando i paradigmi della blockchain, distribuzione, sicurezza, immutabilità". I prodotti potranno essere ordinati tramite App e sarà possibile riceverli a casa.(ANSA).