Honda lascia la Formula 1 per investire nella neutralità CO2

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Honda dà l'addio alla Formula 1, per concentrarsi sullo sviluppo delle auto con tecnologia a emissioni zero. L'uscita dal 'circus' è prevista alla fine della stagione 2021, con stop alla fornitura di motori a Red Bull e AlphaTauri. Lo ha annunciato lo stesso Takahiro Hachigo, Ceo della Casa nipponica, che ha commentato: ''questo non è dovuto alla pandemia da Coronavirus ma a causa del nostro obiettivo a più lungo termine per arrivare a zero emissioni di carbonio''.



Honda, che era tornata in Formula 1 nel 2015 e che dallo scorso anno aveva iniziato a fornire motori alla Red Bull Racing, ha affermato che devierà le risorse utilizzate nel massimo campionato motoristico per ''accelerare lo sviluppo di tecnologie a emissioni zero come celle a combustibile e batterie". (ANSA).