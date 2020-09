Anbi: piano da oltre 4 mld per difesa territorio

(ANSA) - ROMA, 09 SET - E' di oltre 4 miliardi il piano progettuale dell'Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue (Anbi) per la manutenzione del territorio con progetti relativi al reticolo idrografico, alle reti irrigue, alla tenuta idrogeologica e allo sviluppo del settore agricolo e alla risposta ai mutamenti climatici. La progettualità dell'associazione, presentata questa mattina a Roma con l'incontro "Resilienza ai cambiamenti climatici, transizione ecologica, Recovery fund, Green Deal: la proposta e immediata dei consorzi di bonifica", consiste nello specifico in 729 progetti per un investimento d 4 miliardi e 339 milioni di euro e oltre 21 mila unità da impiegare. I progetti che interessano l'intera penisola, sono relativi a opere di manutenzione straordinaria, a bacini in esercizio e a quelli da realizzare. I progetti, che hanno terminato il loro iter procedurale e ai quali manca solo il finanziamento- fanno sapere dall'associazione- rispondono in pieno alle esigenze del Recovery fund. (ANSA).