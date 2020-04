Daimler Truck e Volvo, joint venture su celle a combustibile

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Daimler Truck e il gruppo Volvo si uniscono per guidare il trasporto sostenibile nell'ambito dei mezzi pesanti. I due marchi hanno dato vita ad una joint venture per la produzione - su larga scala - di celle a combustibile. Le due aziende leader nel settore dei veicoli commerciali hanno firmato un accordo preliminare - non vincolante - per la costituzione di una nuova joint venture al 50/50. L'intenzione è quella di sviluppare, produrre e commercializzare sistemi di celle a combustibile per l'applicazione sui veicoli pesanti.



Daimler consoliderà tutte le sue attuali attività di celle a combustibile nella joint venture. Il Gruppo Volvo acquisirà il 50% nella joint venture per un importo di circa 0,6 miliardi di euro. Nel contesto dell'attuale crisi economica la cooperazione è diventata ancora più necessaria per raggiungere gli obiettivi del Green Deal che prevede una serie di misure per rendere più sostenibili e meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia e lo stile di vita dei cittadini europei entro i prossimi 30 anni.