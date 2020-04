Giornata della Terra, Treedom in campo per piantare alberi

Il 22 aprile si celebra in tutto il mondo l'Earth Day, la giornata istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 per celebrare la bellezza della terra e sensibilizzare alla salvaguardia dell'ambiente. E per l'occasione scende in campo Treedom, l'unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguire online la storia del progetto che contribuirà a realizzare. Lo rende noto OneDay Group, società che si occupa di gestione di investimenti e mette le nuove generazioni al centro, fra i partner di Treedom. L'obiettivo della campagna web, spiega una nota, è dare vita a una grande foresta grazie alla partecipazione di quante più persone possibili, perché, come si legge sul sito di Treedom, "ogni cambiamento è fatto di singole azioni".







L'iniziativa è già virale: dal 15 aprile è online il video prodotto da Treedom in cui si celebra la natura e l'importanza di compiere tanti piccoli gesti, insieme, per rendere il mondo un posto migliore. Ogni 1000 visualizzazioni, Treedom pianterà un albero. OneDay supporterà la campagna, che terminerà proprio in occasione del 22 aprile, attraverso i suoi social (Linkedin e Instagram) e quelli delle sue company. L'approccio di OneDay alla responsabilità sociale è quella di compiere "piccole azioni ad alto impatto" e si sposa perfettamente con il progetto di Treedom.