Rifiuti:Ama,il 25-26 nessun turno raccolta saltato a Roma

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "A Natale e Santo Stefano i servizi di pulizia e raccolta sono stati svolti, nei 15 Municipi di Roma, in tutti i turni di lavoro previsti (mattina, pomeriggio, semi-notte, notte)". E' quanto fa sapere Ama in una nota. "Per tutto il periodo delle festività - spiegano inoltre - è scattato il raddoppio della frequenza di raccolta settimanale degli imballaggi in cartone delle utenze commerciali: fino al 10 gennaio il prelievo avverrà 7 giorni su 7".



"Tecnici Ama hanno monitorato, durante tutti i giorni di festa e continuano in queste ore - prosegue la nota - le postazioni di cassonetti maggiormente soggette a circoscritti abbandoni e/o accumuli in modo da predisporre, ove necessario, interventi aggiuntivi nell'arco di poche ore. Già nella mattinata di ieri sono stati effettuati operazioni di raccolta ulteriori in alcune aree dei quartieri di Tor Bella Monaca, Primavalle, Trullo, Cinecittà Est, Bastogi e Aurelio. Sono inoltre attivi - afferma ancora l'azienda - presidi di pulizia nelle piazze storiche (Spagna, Navona, Pantheon, Trevi, Popolo/Corso, Venezia/Campidoglio, Colosseo) e nelle vie limitrofe del Centro monumentale. Quest'anno inoltre stati predisposti presidi fissi anche su alcune vie/piazze nevralgiche di tutti i municipi cittadini tra cui piazzale Flaminio, piazza Bologna, piazza Sempione, piazza S. Maria Consolatrice, piazza dei Consoli, viale Europa, piazza Anco Marzio, viale Marconi/piazza Fermi, piazza della Balduina, piazzale di Ponte Milvio".



La nota si conclude con un invito ai cittadini a "separare e conferire correttamente le diverse frazioni di rifiuto negli appositi cassonetti o bidoncini dedicati, a ripiegare gli imballaggi in cartone, a schiacciare le bottiglie in plastica, i contenitori in alluminio e altri involucri per ridurre le dimensioni dei materiali conferiti. L'azienda, inoltre, ricorda che i materiali ingombranti, elettronici e particolari devono essere consegnati presso i Centri di Raccolta, aperti tutti i giorni, o smaltiti attraverso il servizio di ritiro a domicilio, gratuito per i materiali fino a 2 metri cubi di volume". (ANSA).