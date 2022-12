Rifiuti: Alia, da gennaio tariffa corrispettiva in 13 Comuni

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Alia Servizi Ambientali SpA ricorda che da gennaio 2023 parte la Tariffa Corrispettiva per il servizio rifiuti nei comuni di Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Vinci, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Monsummano Terme, Fiesole (e successivamente Lastra a Signa).



Il nuovo sistema tariffario, spiega una nota di Alia, è basato sulla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, dove la parte fissa è sempre correlata alla superfice dell'immobile e la variabile è quantificata considerando tutti i conferimenti di rifiuti, sia il residuo non differenziabile che tutte le raccolte differenziate, ad esclusione del vetro, che resta a campana stradale. Per attivare questo metodo è necessario dotare gli utenti coinvolti di nuovi dispositivi adesivi di lettura (in gergo tecnico, Tag), da applicare ai contenitori già in uso.



Inoltre, dall'1 gennaio 2023 in alcuni sportelli comunali, ove attiva, cessa la consegna dei sacchi azzurri per la raccolta porta a porta di imballaggi e contenitori, si informa che è possibile richiedere la consegna a domicilio delle attrezzature necessarie per la raccolta (kit con Tag) con un sistema gratuito, comodo e veloce, attraverso prenotazione sulla nuova area clienti, Aliapp. Altrimenti i cittadini possono ritirare i kit prenotando l'accesso all'Infopoint più vicino, sempre attraverso sulla nuova area clienti, Aliapp, al fine di evitare eventuali attese, oppure recarsi anche senza appuntamento in tutti gli InfoPoint e Punto Alia.