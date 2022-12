Italia 4/o produttore al mondo di biogas da rifiuti

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - L'Italia è al quarto posto al mondo come produttore di biogas da frazione organica, fanghi di depurazione e settore agricolo, dopo Germania, Cina e Stati Uniti. Lo rivela il 13/o Rapporto GreenItaly, realizzato dalla Fondazione Symbola e da Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi Tagliacarne.



L'Italia è leader nell'economia circolare, con un avvio a riciclo sulla totalità dei rifiuti (urbani e speciali) dell'83,4% (2020): un risultato ben superiore alla media europea (53,8%) e a quella degli altri grandi Paesi come Germania (70%), Francia (64,5%) e Spagna (65,3%).



Buone anche le performance del sistema industriale italiano, che a parità di valore prodotto genera meno rifiuti, con 47,4 tonnellate di rifiuti per milione di euro prodotto (2020), seconda solo alla Spagna (40,7), e un tasso d'uso di materia seconda di 21,6% (2020), che si avvicina al primato della Francia (22,2%).



A questi si aggiungono i primati nella produttività nell'uso di materie prime (Pil/Consumo domestico di materia), nella produttività per consumi energetici (Pil/consumo lordo energia), e un buon posizionamento relativo all'efficienza delle emissioni (CO2eq/Pil). (ANSA).