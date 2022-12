Rifiuti:Gualtieri,ora miglioriamo le tipologie di raccolta

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "C'è sempre una quota di indifferenziato, ma ora bisogna potenziare e migliorare la raccolta delle varie tipologie. Ci sono zone dove è meglio usare contenitori più grandi piuttosto che tanti cassonetti che poi si riempiono troppo e rimangono i rifiuti in strada". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che stamattina ha inaugurato a Tor Bella Monaca la sperimentazione dei nuovi maxi-container per l'indifferenziato. "Dobbiamo modernizzare sia la flotta di mezzi, sia quella degli strumenti di raccolta - ha aggiunto il sindaco - Quelli di oggi fanno parte della nostra sperimentazione. Avete visto a viale Libia le nuove 'campane' per la differenziata; ora ci sono questi e si proseguirà, man mano che il piano industriale di Ama verrà attuato, a modificare tutti gli strumenti e le sedi di raccolta. Una trasformazione importante che va a fianco a quella degli impianti". Ma l'area dove sono stati collocati non viene presidiata, gli è stato chiesto, non rischia di diventare una discarica a tutti gli effetti? "Bisogna anche presidiare, ma questo non vuol dire che non si debbano mettere cassonetti migliori. Vanno fatte entrambe le cose: questo è un pezzo, poi c'è il presidio ma sono entrambe cose importanti. Come la differenziata, che è importante e invitiamo tutti a farla. I cassonetti della differenziata rimangono".



"Questo investimento - ha aggiunto l'assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi - guarda lontano perché questi maxi-container possono essere divisi e utilizzati in futuro per la differenziata, mano a mano che andiamo avanti. Qui in VI Municipio abbiamo iniziato il posizionamento di questi raccoglitori detti 'scarrabili' perché vengono portati via completamente e ne viene posizionato uno nuovo. E' un cassonetto di grandissime dimensioni, che può essere maggiormente gestito e igienizzato proprio perché viene portato via. Li stiamo mettendo proprio nelle zone più periferiche - ha concluso - dove a volte vengono portati rifiuti da fuori Comune". (ANSA).