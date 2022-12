Mafie: prefetto Firenze, su rifiuti loro interesse emergente

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Sul fronte della criminalità in Toscana si registra "una polverizzazione degli interessi criminali che rispetto alla tradizionale area di intervento oggi sembra mutare continuamente pelle e adattarsi ai mercati e gli interesse emergenti. Abbiamo visto nell'ultima indagine che il settore dei rifiuti risulta essere uno di quelli più interessanti". Lo ha detto il prefetto di Firenze, Valerio Valenti, in occasione della presentazione del sesto rapporto sulla criminalità organizzata in Toscana. "Ma oggi - ha aggiunto - la grande ricchezza che la criminalità organizzata ha accumulato ci indica che anche una semplice macelleria o un panificio possa essere una di quelle attività nelle quali cercare di riciclare il denaro. Questo aspetto è certamente da tenere in considerazione, l'altro aspetto da considerare è che rispetto a un concetto che continuano a mantenere di criminalità distinta, oggi c'è un interessenza ancora più fitta tra mafie diverse, soprattutto straniere, che cooperano con le mafie nazionali e questo rende ancora più complesso il lavoro di chi li deve contrastare". (ANSA).