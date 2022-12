Rifiuti: Prato, approvato studio fattibilità nuovo Ecocentro

(ANSA) - PRATO, 13 DIC - Per la gestione dei rifiuti a Prato è stato approvato lo studio di fattibilità del nuovo Ecocentro di Alia Servizi Ambientali spa, da realizzare in viale Marconi, a Mezzana. Il piano è stato presentato oggi nella conferenza stampa dove sono intervenuti Cristina Sanzò, assessore alla Città curata di Prato, Francesco Caporaso dirigente di riferimento, Claudio Bertini responsabile area operativa Prato per Alia, e Domenico Scamardella dirigente progettazione e trasformazione servizi. Il nuovo Ecocentro, da progetto, sarà realizzato su un terreno, di proprietà del comune, ubicato in viale Marconi, nella zona di Mezzana, nel tratto compreso tra le rotatorie con Via Ferrucci e via Catani.



L'intervento, spiega un comunicato stampa, prevede un centro di raccolta per il conferimento gratuito da parte degli utenti di tutte quelle tipologie di rifiuti che non rientrano nel quotidiano sistema di raccolta vigente sul territorio, con accesso carrabile lungo il viale Marconi ed un accesso pedonale.



Nel progetto, oltre alle aree uffici e di servizio, per il conferimento sarà realizzato un percorso integrato nell'area a verde, in parte in contenitori con accesso da terra e in parte in quota, internamente coperto per proteggere dalle intemperie gli utenti.



"L'impianto di via Paronese sarà funzionale per l'area sud-ovest della città, mentre per la parte nord-est quello progettato in viale Marconi sarà quello di riferimento- ha commentato l'assessore alla Città curata Cristina Sanzò-. Mentre il primo si inserisce in un'area industriale, sul secondo ci sarà un'attenzione particolare all'inserimento nel contesto, tutelando le alberature presenti e realizzando schermature ulteriori".



"Siamo finalmente a conclusione dell'iter autorizzativo per l'ecocentro di via Paronese, una struttura al servizio dei cittadini migliorativa, dove i 34.000 utenti che hanno conferito rifiuti nel solo 2021 potranno incrementare le loro azioni virtuose - ha aggiunto Domenico Scamardella - Contiamo nel corso del 2023 di portare a termine questa importante opera infrastrutturale per il territorio mentre proseguono le attività per la realizzazione anche dell'Ecocentro di viale Marconi, il secondo della città. Abbiamo definito con l'amministrazione lo studio di fattibilità, formalmente approvato; adesso ci sono adempimenti tecnici da espletare per arrivare a bandire la gara in chiusura del prossimo anno".



Lo studio di fattibilità prevede, infatti, la realizzazione del nuovo Ecocentro su una zona di circa 7.490 mq, che si configura come opera pubblica, progettato e realizzato a cura di Alia, con un investimento economico di circa 2 mln di euro, operativo da primavera 2025, a conclusione degli iter autorizzativi e di realizzazione.



Nell'immediato sul territorio pratese, comune virtuoso con una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti che supera il 72% (dati 2021 certificati dall'agenzia Arrr Toscana), i residenti nel centro riscontreranno variazioni nel sistema di raccolta rifiuti dal 19 dicembre. In quest'area, infatti, i rifiuti prodotti dalle 4.337 utenze domestiche sono gestiti con sistema di raccolta porta a porta con campane stradali per il conferimento del vetro ed integrato con due postazioni interrate (ubicate in via S. Caterina e p.zza Mercatale) dove il conferimento è libero sette giorni su sette, oltre a servizi dedicati per le utenze non domestiche con ritiri e frequenze in base alla produzione ed alle tipologie di rifiuto.



"Prosegue, quindi, l'attività di continua messa a punto del servizio in un'area della città complessa e con tanti portatori d'interesse - ha dichiarato Claudio Bertini, responsabile area operativa Prato per Alia -; lavoriamo nello specifico in alcune viabilità del centro cittadino dove effettueremo la raccolta in orario serale per utenti domestici, negozi ed uffici". "Il centro di Prato riunisce esigenze diverse, a volte conflittuali tra loro, è necessario quindi trovare un punto di equilibrio e cercare di tutelare residenti, commercianti ed esercizi serali - ha affermato l'assessore alla Città curata Cristina Sanzò -.



Insieme dobbiamo crescere culturalmente, rispettando orari e modalità di raccolta e puntare sulla differenziata come un valore imprescindibile su cui lavorare. Per questo stiamo apportando delle migliorie al servizio, in modo da rendere il centro più decoroso, più attraente e vivibile per tutti".



Saranno interessate da questa modifica in vigore da lunedì prossimo, 19 dicembre, 23 vie del centro storico, dove le utenze domestiche presenti dovranno esporre i rifiuti la sera, con orario dalle ore 19:00 alle 20:00 del giorno di raccolta. Queste le strade interessate: Canto alle Tre Gore, Corso Savonarola, Piazza Cardinale Niccolo, Piazza Del Collegio, Piazza Lippi, Piazza Martini, Piazza San Marco, Piazza San Pier Fiorelli, Piazza San Rocco, Via Calimara, Via Cicognini, Via Del Cassero, Via Del Pellegrino, Via Dell'Arco, Via Giuseppe Silvestri, Via Pallacorda, Via Pier Cironi, Via San Giorgio, Via San Silvestro, Via Santa Caterina, Via Santa Chiara, Via Santa Margherita e Via Sant'Orsola.



Al fine di agevolare il conferimento Alia fornisce gratuitamente ai cittadini interessati sacchi a perdere presso l'InfoPoint ubicato in Via dei Tintori n.62; allo sportello aperto al pubblico ogni martedì (14.00 - 19.00) e venerdì (8.30 - 13.00) sarà possibile ritirare il kit di raccolta composto da sacchi per tutte le principali frazioni di rifiuti (carta a cartone, imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo, organico, residuo non differenziabile, pannolini e pannoloni su richiesta) oltre alla sporta verde per il conferimento del vetro a campana stradale. (ANSA).