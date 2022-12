Natale: Conai vede fino +10% imballaggi, differenziarli bene

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Più imballaggi durante le feste natalizie, con possibili picchi del 10%, ma l'importante è differenziare questi rifiuti. In particolare, per la plastica e per il vetro gli incrementi nei conferimenti in raccolta differenziata dovrebbero oscillare fra il 6% e il 10%; per la carta si stima invece che localmente l'aumento possa superare anche il 10%. Lo indica il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) che ha elaborato prime proiezioni secondo cui "anche il mese di dicembre 2022 si chiuderà con aumenti percentuali dei rifiuti di imballaggio, soprattutto per tre materiali: carta e cartone, plastica e vetro".



In dettaglio, spiega il Conai in una nota, per quanto riguarda carta e cartone, si tratterà soprattutto di scatole e fogli; per la plastica, film e involucri; quanto al vetro, invece, si parla soprattutto di bottiglie, regalate o consumate in occasione di pranzi e brindisi.



"Le nostre prime stime ci autorizzano a prevedere un aumento dei flussi in raccolta differenziata" commenta Luca Piatto, responsabile rapporti con il territorio del Consorzio Nazionale Imballaggi, "soprattutto dopo un primo confronto effettuato a campione fra i dati dei gestori di alcune città italiane. Tanti imballaggi diventano rifiuti in occasione del Natale, e devono essere correttamente gestiti. E sappiamo che nelle prossime settimane i consumi aumenteranno: parliamo di cibo, di vino, di beni di consumo imballati, che vengono regalati in buste di carta e di plastica o che vengono spediti". (ANSA).