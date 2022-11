Il vetro piace, +8% in Europa e +13% in Italia in 3 anni

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il vetro "garantisce sicurezza alimentare, sostenibilità e riciclabilità" ed è un materiale "che guarda al futuro per 8 consumatori europei su 10". Tanto che è stato l'unico materiale da imballaggio ad aver registrato negli ultimi tre anni una crescita media dell'8% rispetto agli altri materiali che hanno risentito di un calo tra il 24 e il 41%: l'Italia con un +13% è nella "top 5" dei risultati. E' quanto emerge da un'indagine indipendente InSites condotta nel 2022 tra più di 4.000 consumatori in 13 paesi europei (Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia e Regno Unito) commissionata dalla European Container Glass Federation (Feve) per la piattaforma dei consumatoriFriends of Glass.



I tre quarti dei consumatori europei, si legge in una nota congiunta di Feve e Assovetro, raccomandano di acquistare prodotti confezionati in vetro, addirittura l'85% gli italiani, che sono anche, nel panorama europeo, i più "ricicloni", con 9 su 10 che dichiarano di fare la raccolta differenziata.



Nella classifica dei prodotti in vetro, l'Italia è prima in Europa a enfatizzare il binomio vetro-vino con il 44% delle preferenze contro una media europea del 32% (in fondo alla classifica la Svizzera con il 20% delle preferenze). Anche la birra in vetro piace al 42% degli italiani (34% la media europea). In totale circa 6 italiani su 10 preferiscono prodotti confezionati in vetro.



In Europa, nella "top 4" delle preferenze su alimenti e bevande confezionate in vetro, ci sono i prodotti lattiero-caseari con il 65% delle preferenze (soprattutto in Turchia e Austria), seguiti dalle bevande analcoliche con il 54% (soprattutto in Turchia e Regno Unito), dalle salse con il 50% (Turchia e Polonia al top) e dall'olio (soprattutto in Spagna) con il 47%. Anche in Italia questi quattro prodotti si trovano nelle prime 4 posizioni. (ANSA).