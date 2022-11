Imballaggi: Valentini, ci batteremo sul nuovo regolamento Ue

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Ci batteremo in ogni sede per garantire agli Stati membri virtuosi, in particolare all'Italia ed alla Spagna, una facoltà di scelta tra sistema del riciclo e del riuso basata sulla capacità di ognuno di perseguire con le proprie peculiarità determinati risultati ambientali". Lo ha affermato il viceministro delle Imprese e del made in Italy, Valentino Valentini, a Sky tg24 economia parlando della proposta di Regolamento della Commissione Europea sul riciclo e riuso che per il vice ministro "rischia di penalizzare fortemente le imprese italiane" e "vanificare anni di innovazioni e investimenti".



"Il modello italiano di gestione dei rifiuti d'imballaggio, basato sulla raccolta differenziata, rappresenta un'eccellenza nel panorama europeo: con una percentuale di imballaggi avviati a riciclo che si attesta al 73,3% l'Italia ha già superato con largo anticipo per tutti i materiali d'imballaggio gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2025", ha spiegato Valentini contestando l'approccio adottato dalla Commissione europea che "dovrebbe lasciare molto poco spazio agli Stati membri per modifiche o flessibilità applicative". (ANSA).