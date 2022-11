A Pitti Uomo Martine Rose, calzature con il Cuoio di Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - C'è un po' di Toscana nella collezione della stilista londinese Martine Rose,che sarà guest designer del salone fiorentino Pitti Uomo per l'edizione di gennaio 2023. La designer infatti realizzerà una capsule di calzature con l'iconica suola verde del Consorzio Cuoio di Toscana, manifesto dei valori sostenibili dell'azienda e del consorzio. La nuova collaborazione conferma il percorso on going e in continuo sviluppo di Cuoio di Toscana, volto a garantire un futuro ai giovani creativi e ai progetti green.



I principi di sostenibilità e tracciabilità costituiscono infatti l'heritage del Consorzio, creato nel 1985 per diffondere la cultura del cuoio da suola: rappresenta sette concerie dei distretti di San Miniato e Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa. Qui le aziende lavorano secondo criteri ecosostenibili regolati da norme stringenti, che nella 'supply chain' passano per il benessere animale e la depurazione delle acque, per il riciclo dei residui solidi e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. Un impegno che trova le sue fondamenta nella trasformazione di uno scarto dell'industria alimentare in un prodotto pregiato. Il cuoio è infatti un materiale naturale, plastic free e riciclabile, oltre che uno scarto dell'industria alimentare, destinato altrimenti alla discarica o all'inceneritore. Le suole vengono realizzate seguendo la tecnica di lavorazione della concia vegetale lenta in vasca, che prevede la trasformazione delle pelli grezze in un materiale durevole, riconosciuto in tutto il mondo. (ANSA).