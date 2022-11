Appalti'su misura'nei rifiuti, indagini anche nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - Le indagini della guardia di finanza di Lucca sulle presunte turbative negli appalti per il noleggio di macchine e veicoli speciali per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento stradale hanno coinvolto anche società ambientali partecipate nel Fiorentino. Tra i riscontri delle Fiamme Gialle, ha evidenziato l'inchiesta 'Strade pulite' coordinata dalla procura di Lucca, c'è un appalto bandito dalla Aer spa (Ambiente Energia Risorse) con sede a Rufina (Firenze) per un importo da 180.000 euro. Secondo quanto appreso, l'appalto era per il noleggio di una macchina spazzatrice.



Secondo quanto appreso, oltre alla Sea con sede a Viareggio (Lucca) e la Ersu con sede a Pietrasanta (Lucca), altre società partecipate pubbliche toccate dalle indagini della GdF risultano la Asmiu Massa - Ambiente e Futuro di Massa Carrara, UnipolRental di Reggio Emilia, Asm Pavia. Tra le società a capitale private le Fiamme gialle hanno esaminato le attività, sempre secondo quanto si apprende, della Ravo di Roma, specializzata in spazzatrici stradali, e della Futureco (autocarri e mezzi speciali) con sedi a Cascina (Pisa) e Scandicci (Firenze). Anche la ditta individuale del procacciatore di affari, viareggino, tra i 19 indagati, che appare come la figura di riferimento della vicenda, è stata sottoposta agli accertamenti degli investigatori della guardia di finanza. A Grosseto ha sede la Ecopolis srl, la ditta che partecipava agli appalti sapendo di vincere. I 19 indagati sono amministratori e dirigenti delle varie società. (ANSA).