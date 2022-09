"Puliamo il mondo", ha 30 anni la campagna contro i rifiuti

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Torna per il 30/o anno, dal 30 settembre al 2 ottobre, "Puliamo il Mondo", la storica campagna di volontariato di Legambiente - edizione italiana di Clean up the World - che chiama all'azione cittadini di tutte le età per ripulire insieme dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade e piazze, angoli della città, ma anche sponde di fiumi e spiagge.



Lo ricorda Legambiente rilevando la costanza di questo "impegno collettivo in nome dell'ambiente e della cittadinanza attiva" che mette "al centro la tutela e la valorizzazione del territorio, città più pulite e vivibili, il senso di comunità unito al rispetto e all'accoglienza".



Oltre mille gli eventi in programma dal nord al sud Italia che vedranno impegnati centinaia di volontari tra studenti, amministrazioni comunali, realtà aziendali e associazioni. Ad aprire il grande week-end di mobilitazione, venerdì 30 ottobre, sarà l'evento organizzato nella Capitale con una giornata di pulizia, alle ore 10.00, a piazza di Porta San Lorenzo. Motto di questa edizione sarà "Trent'anni di Puliamo il Mondo per un clima di pace" per sottolineare l'importanza delle comunità fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra, ogni forma di pregiudizio, violenza, odio e discriminazione. (ANSA).