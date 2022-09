A San Rossore pulizia della spiaggia anche con i dromedari

(ANSA) - PISA, 27 SET - Liberare dalle plastiche e altri rifiuti la spiaggia libera di San Rossore, all'interno del parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, con la pulizia straordinaria dell'arenile promossa per domenica prossima dall'ente regionale, che mette a disposizione anche i dromedari allevati nella Tenuta di San Rossore, insieme all'associazione Plastic Free e in collaborazione con Geofor (la società che gestisce il ciclo dei rifiuti) e il Comune di Pisa. Gli animali vengono utilizzati per trasportare via i sacchi di rifiuti raccolti dai volontari.



"Le mareggiate - ricorda il presidente del Parco, Lorenzo Bani - periodicamente riversano la spazzatura che arriva dai fiumi e dal mare: con questa manifestazione vogliamo nutrire la consapevolezza che i problemi vanno risolti alla radice".



Secondo l'assessore regionale all'ambiente, Monia Monni, "giornate come queste ci ricordano l'importanza di ogni piccolo gesto personale nella costruzione di un futuro collettivo migliore, più sano, più sostenibile".



Mario De Longis, referente provinciale di Plastic Free Onlus, ricorda che sulla spiaggia di San Rossore "si trovano quantità ingenti di plastiche e microplastiche portate dalle correnti marine durante le mareggiate: lo scorso anno ripulimmo ben 7 tonnellate di plastica e rifiuti e il rifiuto più insidioso da rimuovere è il polistirolo che ridotto in millimetrici pezzi si mischia alla sabbia e può venire tolto solo setacciando a mano l'intero litorale". Il ritrovo alle 8.30 e sulla spiaggia saranno ammessi al massimo 460 volontari. (ANSA).