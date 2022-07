Rifiuti:Napoli;presidente Conai,così valorizziamo differenziata

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - "E' il primo accordo che facciamo con una Città Metropolitana, ma abbiamo già varato una serie di progetti di questo tipo per trasferire la progettazione della raccolta differenziata che viene dalla nostra esperienza per far sviluppare la differenziata e riuscire a valorizzare il materiale". Così Luca Ruini, presidente del Conai (Consorzio nazionale imballaggi), descrive l'accordo siglato oggi con il Comune di Napoli per far partire in autunno una prima sperimentazione di migliore raccolta differenziata in due municipalità di Napoli che verranno scelte dal Comune ad agosto.



Ruini spiega che "non si tratta solo di fare la differenziata - ha detto - ma di farla di qualità perché così possiamo correttamente gestire questo periodo in cui servono molto le materie prime".



Il protocollo firmato oggi prevede un supporto tecnico di Conai ad Asia, la società comunale per i rifiuti, la predisposizione, nelle Municipalità del Comune di Napoli da individuarsi, di un piano tecnico-economico-finanziario e gestionale del servizio di raccolta differenziata e nella comunciazione a cittadini e imprese. L'accordo funzionerà su due municipalità: "Stiamo facendo uno studio - spiega Ruini - per capire in che modo sviluppare in modo corretto l'accordo, cosa fare nei singoli quartieri e poi, insieme al Sindaco, sviluppare questo accordo con i cittadini. Per la nostra esperienza ogni volta che c'è un rapporto forte con il Sindaco ci sarà una parte tecnica nostra e vedremo come reagiscono i cittadini ma su questo dall'esperienza al sud abbiamo sempre avuto sempre buoni risultati". (ANSA).