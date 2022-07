Rifiuti:Manfredi, sulla raccolta differenziata obiettivo 60%

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - "In questa fase di miglioramento del servizio di igiene urbana della città, abbiamo una serie di tappe che stiamo percorrendo, la realizzazione degli impianti a partire dal compostaggio la cui gara è in corso, le nuove assunzioni e i nuovi mezzi in Asia e poi tutto il miglioramento del servizio raccolta e ovviamente anche della differenziata".



Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine della firma del protocollo d'intesa con Conai per il miglioramento della differenziata a partire da due Municipalità che saranno scelte nelle prossime settimane.



Manfredi è al lavoro per aumentare la differenziata a Napoli, città che attualmente è al 37% circa e arriverà al 40% con il via della raccolta differenziata alla VI Municipalità dove sorgerà l'impianto di compostaggio. L'obiettivo è raggiungere il 60% per rispettare il piano ambientale della Regione Campania.



"La differenziata - ha sottolineato Manfredi - richiede grande professionalità, competenze e organizzazione industriale, dal ciclo alla raccolta allo smaltimento e questo protocollo ci dà una mano importante, perché ci supporta in queste attività utilizzando nuove tecnologie di tracciamento. E' un accordo che fa in modo che il sistema di raccolta a Napoli sia efficiente e competitivo per dare un servizio ai cittadini ma anche per raggiungere quegli obiettivi ancora lontani e che garantisca una città più pulita e sostenibile dal punto di vista ambientale".



Manfredi spiega anche come verrà data una spinta alla comunicazione con i cittadini: "I servizi di igiene urbana - dice - così come tutti gli altri servizi funzionano se c'è una collaborazione da parte dei cittadini. Ci saranno per questo delle attività di comunicazione affinché si sentano coinvolti in questo progetto ed essere una parte attiva di un grande disegno per una Napoli pulita, sostenibile e all'avanguardia per la raccolta dei rifiuti. Esattamente l'opposto della narrazione di questi ultimi anni". Sull'obiettivo del 60% di differenziata, Manfredi spiega che "siamo sotto - dice - al 40% e l'obiettivo è quello di migliorare. Non solo di avere una percentuale più alta ma di migliorare la qualità del servizio. Se si raccoglie un differenziato scadente queste crea dei costi post trattamento e questo non ci consente di raggiungere gli obiettivi che abbiamo.



Chiaro che la nostra idea è di estendere la raccolta differenziata a tutte le municipalità, partiremo dalla VI e poi continueremo per fare in modo che ci sia un sistema di raccolta adattabile alle diverse realtà della città, perché ci sono quartieri molto diversi tra loro per la conformazione urbanistica e per la tipologia di abitanti e servizi. Serve quindi un'azione molto customizzata in base alle esigenze e alle tante diversità della città". (ANSA).