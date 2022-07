Rifiuti: Gualtieri,proroga discarica Albano fino 15 novembre

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Roberto Gualtieri come sindaco della Città metropolitana di Roma, ha firmato una proroga per utilizzo della discarica di Albano Laziale fino al 15 novembre 2022.



Dopo l'incendio del Tmb di Malagrotta "ho dovuto fare un'ordinanza per riaprire la discarica di Albano Laziale e stiamo per aprire il Tmb di Guidonia", ha detto Gualtieri, alla Festa dell'Unità del Municipio Roma XI. "Tra dieci giorni avremo recuperato l'arretrato che si è creato dopo l'incendio di Malagrotta, e torneremo alla situazione precedente, ma con i benefici del lavoro messo in campo nel frattempo", ha concluso.



