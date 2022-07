Rifiuti: Gualtieri, verso accordo transizione fino al 2025

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Abbiamo l'esigenza di risolvere il problema" rifiuti "in modo strutturale. Avendo la certezza che siamo autosufficienti possiamo fare anche un accordo di transizione, da qui al 2025, per sistemare i rifiuti. Così possiamo impostare un lavoro parallelo all'impiantistica, che è la reingegnerizzazione della raccolta che passa per una riforma di Ama". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato alla Festa dell'Unità del Municipio Roma XI.



"Abbiamo deciso di fare un piano che penso presenterò entro la fine del mese e che grazie ai poteri commissariali ho intenzione di sviluppare per recuperare il tempo perduto. Avere una certezza sugli impianti ci consentirà di non andare costantemente alla ricerca di dove mandare i rifiuti e che ci fa buttare tantissimi soldi", ha aggiunto Gualtieri. (ANSA).