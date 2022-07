Rifiuti: Alia, piano con 1 mld investimenti entro 2031

(ANSA) - FIRENZE, 12 LUG - Rendere più efficiente il sistema di raccolta e incrementare la percentuale dei materiali avviati a riciclo; realizzare altri 16 nuovi Ecocentri; investire sui sistemi impiantistici; introdurre la tariffazione puntuale corrispettiva; avviare il processo di digitalizzazione, dai sistemi di raccolta alla relazione con l'utente. Sono gli obiettivi indicati dal piano industriale decennale di Alia Servizi Ambientali, presentato dall'ad Alberto Irace, e dal presidente Nicola Ciolini. Nell'arco di sviluppo del piano sono previsti 1,1 miliardi di investimenti.



Sul fronte dei ricavi, si prevede una crescita annua dei ricavi dell'8% tra il 2021 ed il 2026 e del 2% tra il 2026 ed il 2031. L'Ebidta è previsto in aumento ad un tasso medio annuo del + 33% tra il 2021 ed il 2026 e del +3% nel periodo 2026-2031.



Per il raggiungimento degli obiettivi sui sistema di trattamento dei rifiuti, sono previsti il revamping degli impianti di trattamento meccanico biologico di Case Passerini (Firenze) e Paronese (Prato), la realizzazione di due 'sorting', dei biodigestori di Montespertoli e Albe (Peccioli), di un impianto di recupero carta, di uno di recupero tessile, di due per il recupero Raee e schede Raee, di un impianto 'waste to chemicals' ed il potenziamento degli impianti Css e riciclo di Revet. La raccolta differenziata è prevista in progressivo aumento, dal 67,4% del 2021 al 74,5% del 2031. "Il nostro piano industriale parte dal mandato ricevuto dai soci, con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza impiantistica entro i prossimi 8 anni - ha commentato il presidente di Alia, Nicola Ciolini - potenziando le filiere di recupero, dai Raee al tessile, e realizzando impianti di riciclo chimico, in linea con l'indirizzo regionale". Irace ha poi spiegato che "Alia si candida a diventare la principale infrastruttura della sostenibilità toscana. Puntiamo a focalizzare le nostre attività al recupero di materia, investendo nella catena del valore dei rifiuti. Un sistema interconnesso di raccolta, trattamento e smaltimento che solo integrato può raggiungere il massimo recupero di materia possibile". (ANSA).