Rifiuti: ReLife Group acquisisce la Casagrande Dario

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - ReLife, gruppo oggi detenuto in maggioranza da F2i che si occupa della gestione dell'intero processo di valorizzazione della raccolta rifiuti differenziata con un fatturato di oltre 270 milioni di euro, annuncia l'acquisizione della Casagrande Dario Srl. L'azienda trevigiana, 6 milioni di euro di ricavi e oltre 30.000 tonnellate di rifiuti avviati a riciclo nel 2021, entra a fare parte della divisione ReLife Recycling, rendendo sempre più realistico l'obiettivo del milione di tonnellate da avviare al riciclo nel 2022.



"Con l'acquisizione di Casagrande Dario Srl si aprono interessanti prospettive sia per il Gruppo ReLife, che per la stessa azienda - osserva Enzo Scalia, direttore generale di ReLife Group -. Per il Gruppo diventa sempre più concreto l'obiettivo del milione di tonnellate da avviare riciclo quest'anno, mentre l'azienda trevigiana si rafforzerà ulteriormente nei propri servizi ambientali, favorendo ancora di più lo sviluppo dell'economia circolare per le aziende che intendono migliorare le proprie perfomance ambientali". (ANSA).