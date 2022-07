(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Non c'è bisogno di spendere tempo e soldi per andare fino a Parigi per vedere un impianto moderno fotocopia reale del "sogno" romano, basta prendere l'A1 fino ad Acerra, sono 217 chilometri ed è tutto lì, da 13 anni, 700mila tonnellate all'anno smaltite in assoluta sicurezza. Buon viaggio". Lo afferma Guido Bertolaso commentando sul Fb il viaggio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nella capitale francese. (ANSA).