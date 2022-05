Rifiuti: Bianco (Anci), assistenza ai Comuni per fondi Pnrr

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Informazioni e competenze sono i due strumenti messi a disposizione dei Comuni del Mezzogiorno dall'Anci in collaborazione con Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi per cogliere a pieno le opportunità offerte dal piano di ripresa e resilienza per "fare uno scatto nella raccolta differenziata", come afferma il presidente del Consiglio nazionale Anci, Enzo Bianco, nel corso di un ANSAIncontra.



"Abbiamo un'opportunità: i fondi del Pnrr da spendere per realizzare, per esempio, nuovi impianti per la raccolta e il riciclo dei rifiuti dove mancano con tecnologie nuove che ci consentono di recuperare bene. Vogliamo aiutare i comuni, soprattutto quelli piccolissimi e piccoli che non hanno tecnici adeguati e sufficienti per fare questa operazione", dichiara Bianco. "Insieme con Conai stiamo organizzando incontri regione per regione, e siamo partiti dal Sud, dalla Puglia poi siamo andati in Sicilia, in Calabria e continueremo per spiegare ai comuni che vi è questa opportunità", aggiunge sottolineando che le amministrazioni saranno assistite anche tecnicamente.



"Abbiamo costituito una struttura tecnica di sostegno che aiuterà a sapere quali sono i finanziamenti, a preparare i progetti e poi nelle fasi di superamento delle difficoltà.



L'esigenza di fare presto e di fare bene - dichiara - è un'esigenza ambiziosa che insieme siamo convinti che riusciremo a raggiungere". (ANSA).