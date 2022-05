Economia circolare: Conou, un corto per raccontare il riuso

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Un viaggio nel tempo per riflettere sul valore dei materiali e del loro riuso è quello raccontato dal filmato animato 'La pace dell'olio' prodotto dal Consorzio degli Oli Minerali Usati, che è stato presentato alla Fiera Didacta Italia a Firenze.



Il cortometraggio, elaborato dallo Studio Pandora, illustra la novella nata dalla penna del divulgatore ambientale Roberto Cavallo. "La pace dell'olio racchiude una storia di generazioni che si susseguono, come le successive rigenerazioni dell'olio, tra le difficoltà della vita pronta a rinascere gioiosa. In questo senso l'olio, che diventa scuro dopo il suo utilizzo ma che torna chiaro dopo essere stato rigenerato, diviene metafora di un'instancabile forza che fa fluire la vita", si legge in una nota.



"La pace dell'olio rappresenta una nuova moderna proposta educativa del Consorzio rivolta al mondo della scuola, un prodotto creativo che adotta il linguaggio universale delle arti visive per sensibilizzare giovani e adulti sulla forza inesauribile e vitale dell'economia circolare", dichiara il presidente del Conou, Riccardo Piunti.



"Il progetto educativo è composto da due strumenti - aggiunge l'autore Roberto Cavallo - un cortometraggio animato e una serie di schede didattiche da proporre agli studenti per accompagnare il protagonista attraverso le fasi della sua vita". (ANSA).