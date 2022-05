Rifiuti: Gualtieri, termovalorizzatore in funzione entro 2025

"Il termovalorizzatore sarà attivo negli ultimi mesi del 2025. Sento un fortissimo consenso dei cittadini verso un piano che pone rimedio a una situazione unica al mondo, quella di una capitale che non ha alcuna struttura per lo smaltimento dei rifiuti. Quindi spende e inquina tantissimo.



Il nostro piano farà di Roma una città all'avanguardia per il riciclo e la raccolta differenziata, sarà il modo per investire seriamente sulla pulizia della città". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ospite a 'The Breakfast Club', su Radio Capital.



"Da qui a quella data, cercheremo degli sbocchi temporanei per poter restare tranquilli fino al 2025 - ha sottolineato Gualtieri -. Da quando mi sono insediato non facciamo che cercare sbocchi in giro per l'Italia e l'Europa, con prezzi proibitivi che rendono molto fragile il sistema attuale".