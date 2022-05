Rifiuti: Edo Ronchi, a Roma serve un inceneritore

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Un inceneritore per la Provincia di Roma, data la grande quantità di rifiuti prodotta, serve, ma solo insieme ad un programma di misure su tutti gli aspetti della produzione e gestione dei rifiuti". Lo scrive in un comunicato Edo Ronchi, ex ministro dell'Ambiente e presidente della Fondazione sviluppo sostenibile.



La città metropolitana di Roma, spiega Ronchi, ha 4,2 milioni di abitanti. Nel 2021 la produzione dei rifiuti è stimata a circa 2.250.000. La raccolta differenziata è molto bassa e non cresce: è al 50,4% pari a 1.089.000 tonnellate. Lo scarto da smaltire dalle raccolte differenziate è il 13/14%; il residuo delle attività di riciclo da smaltire in peso non è meno del 10% del rifiuto avviato al riciclo. Quindi, fra impurità delle raccolte differenziate e scarti da riciclo, abbiamo almeno 200/230.000 tonnellate da smaltire in provincia di Roma. Restano poi i rifiuti che residuano dagli impianti di trattamento, meccanico e meccanico-biologico, dei rifiuti indifferenziati: non meno di altre 400/500 mila tonnellate.



In provincia di Roma non ci sono inceneritori e le discariche (Colleferro e Civitavecchia ) sono ormai quasi esaurite. Che fare di questa quota? Ridurla il più possibile con misure di prevenzione, facendo crescere concretamente e significativamente le raccolte differenziate, raggiungendo almeno i target europei, aumentando e migliorando il riciclo, specie della frazione organica (che per oltre la metà oggi viene inviata fuori Regione).



Tuttavia, spiega Ronchi, "in questa popolosa provincia, con una consistente produzione di rifiuti, la quota residuale dei rifiuti da smaltire rimarrebbe consistente anche se le misure per ridurla avessero successo. Se si fanno le cose per bene, la quota da smaltire può essere meno delle 600 mila tonnellate previste dall'inceneritore proposto, ma resta una quantità rilevante". (ANSA).