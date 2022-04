==Roma: Gualtieri, termovalorizzatore scelta di sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Torna a difendere l'idea di un termovalorizzatore per Roma, il sindaco della capitale Roberto Gualtieri. Un nuovo impianto "è necessario", dice al 'Corriere', e assicura: "Useremo le migliori tecnologie che consentono l'abbattimento delle emissioni". Il primo cittadino spiega che in questo modo "ridurremo del 90% il fabbisogno di discariche, del 45% le emissioni e produrremo energia per 150.000 famiglie".



Una scelta, dunque, "nel segno della sostenibilità e dell'ambiente".



Nello spiegare le ragioni che hanno portato a questa idea, Gualtieri fa riferimento al rifiuto indifferenziato, che "deve comunque andare in discarica o in termovalorizzazione.



L'alternativa - spiega - sarebbe una discarica da 1 milione di tonnellate ogni 3 anni. Il nostro piano di impianti - assicura - è quello che in assoluto comporta la maggiore riduzione di emissioni e di consumo di suolo".



L'assessora regionale alla Transizione ecologica del Movimento 5 stelle, Roberta Lombardi, si è detta però contraria al progetto.



"Mi confronterò numeri alla mano con l'assessora Lombardi", assicura il sindaco, il quale tiene a sottolineare che l'ex sindaca cinquestelle "Chiara Appendino ha portato tranquillamente per cinque anni i suoi rifiuti nel termovalorizzatore di Torino". Anche a "Bologna o Napoli i termovalorizzatori non hanno impedito l'alleanza tra Pd e 5 Stelle". E dunque, per Gualtieri, "le scelte di Roma sugli impianti, dove i 5 Stelle sono all'opposizione, non hanno alcuna implicazione politica né nazionale né regionale".



Sempre a proposito del Movimento, l'ex ministro dem dice che la mancata presa di posizione di Giuseppe Conte sul duello elettorale Macron-Le Pen "non è stata un'uscita felice", ma, citando la "lettera congiunta Conte-Macron che è stata decisiva per ottenere il Recovery", dice di essere "convinto che in cuor suo non abbia dubbi". (ANSA).