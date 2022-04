Ucraina bis: Assocarta, regolare export economia circolare

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Assocarta propone di aggiungere alle materie prime critiche tenute alla notifica delle esportazioni quelle strategiche: "le materie prime dell'economia circolare come la carta da riciclare" in un'audizione in commissione al Senato sul dl Ucraina bis. Inoltre l'associazione chiede di attuare la norma per cui, per i rifiuti in lista verde, chi li esporta fuori dagli ambiti europei deve allegare una dichiarazione che il materiale viene effettivamente riciclato.



Questo, per Assocarta, "consentirebbe di verificare e controllare le esportazioni di materiale che sono fondamentali e lo saranno sempre di più". (ANSA).