Bonifiche: Fontana (Mite),passi avanti su Bacino fiume Sacco

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Questa mattina presso la Prefettura di Frosinone si è riunito il Tavolo Istituzionale, promosso dalla sottosegretaria di Stato al Mite Ilaria Fontana, per il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi nel Sito di interesse nazionale del "Bacino del fiume Sacco". Sono stati registrati, secondo la sottosegretaria "significativi passi avanti, a partire dal metodo concertato e collaborativo instaurato tra Mite e il neoistituito commissario per le bonifiche".



"Il tavolo di lavoro di oggi è testimonianza della volontà del Ministero di monitorare passo dopo passo i procedimenti amministrativi per realizzare quanto prima gli interventi necessari alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei terreni contaminati all'interno del Sin", dichiara Fontana.



Al tavolo hanno parteciperanno anche il Prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, l'Assessore regionale alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero, Massimiliano Valeriani, il Commissario straordinario per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza della Valle del Sacco, Illuminato Bonsignore, il Dirigente dell'Area V Protezione Civile della Prefettura di Roma, il Dirigente della Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero della Transizione Ecologica, Luciana Distaso. (ANSA).