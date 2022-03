Startup, aumento di capitale per piattaforma pesca-rifiuti

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Ogyre, la startup italiana a vocazione sociale che tramite il suo modello di "fishing for litter" vuole ripulire gli oceani dalla plastica, annuncia il suo primo aumento di capitale da oltre 500.000 euro. Il suo modello prevede che i rifiuti marini vengono "pescati" dal mare grazie a un network di pescatori e quindi, dove possibile, re-inseriti nei circuiti di rigenerazione.



L'obiettivo è raggiungere una "flotta" di 5.000 pescherecci in tutto il mondo re accogliere 4 milioni di kg di marine litter entro il 2025 grazie a progetti di raccolta che coinvolgono aziende e individui grazie a una piattaforma tecnologica.



La raccolta è stata realizzata attraverso una campagna su Mamacrowd e vede anche la partecipazione di partner istituzionali come Illumia e B-Heroes, oltre a un pool di investitori privati.



"Siamo la prima piattaforma globale che punta a ripulire i mari dai rifiuti marini grazie all'aiuto dei pescherecci del nostro network. Sono già 80 i pescatori di Ogyre che, dal Mediterrano alle acque di Brasile e Indonesia, recuperano i rifiuti marini che rimangono nelle reti, li differenziano a bordo e poi li riportano a terra per un corretto smaltimento da parte di alcune ONG partner. Parte di questi rifiuti, e la plastica in particolare, vengono poi re-inseriti nel circuito del riciclo per dar loro nuova vita", spiegano i fondatori Antonio Augeri e Andrea Faldella. (ANSA).