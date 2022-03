Rifiuti: Lazio, al via campagna contro abbandono in strada

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Tu fai la differenza". Questo il nome della campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade presentata oggi da Astral spa, in collaborazione con la Regione Lazio, alla presenza dell'assessore al Ciclo dei Rifiuti Massimiliano Valeriani, dell'assessore alla Mobilità Mauro Alessandri, e dell'amministratore unico di Astral Antonio Mallamo.



L'iniziativa è stata realizzata da Astral Infomobilità e nasce dalla volontà di sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza stradale e sul rispetto del patrimonio naturale. Con 5 card, che compongono la campagna, si metteranno così a confronto immagini di comportamenti scorretti con quelle che promuovono pratiche di vita positive, per far constatare visibilmente quanto l'azione del singolo possa davvero fare la differenza. L'obiettivo è quello di responsabilizzare gli utenti per contrastare il reiterato abbandono di rifiuti sulle strade.



"Si tratta di una iniziativa molto importante perché va nella direzione di sensibilizzare e di spiegare alle persone quanto può essere nefasto un comportamento incivile - ha detto l'assessore Valeriani - L'abbandono di rifiuti e di mezzi ingombranti ai lati delle strade ha due effetti: il primo è l'inquinamento con la creazione in tempi rapidissimi di microdiscariche ai lati delle strade, il secondo è un tema di sicurezza stradale, perché molto spesso registriamo gravissimi incidenti a causa di questi abbandoni. La cosa straordinaria è che sarà una campagna a costo zero utilizzando i canali social e i canali di comunicazione di Astral come l'infomobilità - ha aggiunto - Puntiamo a raggiungere centinaia di migliaia di persone nei prossimi mesi".



"Questa campagna è fondamentale - ha detto Mallamo - Purtroppo abbiamo visto che qualsiasi tipo di misura adottiamo, l'inciviltà dei cittadini sulle strade supera ogni limite dell'immaginazione. È fondamentale quindi trasmettere continuamente campagne educative agli utenti richiamandoli ai loro doveri. La campagna sarà pubblicizzata su tutti i canali radio e tv che già Astral Infomobilità utilizza". "Ringrazio Mallamo per l'efficacia e l'efficienza con cui sta guidando questa realtà così importante per la nostra Regione - ha concluso Alessandri - I canali social di Astral Spa raggiungono più 500mila interazioni di utenti ogni mese, questo dà la misura dell'utilità del servizio che noi mettiamo in campo attraverso Astral". (ANSA).