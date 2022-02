Porti: Intesa finanzia cantiere navale sostenibile Piombino

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 22 FEB - Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento di 5,5 milioni di euro a Piombino Industrie Marittime, società che opera nel settore delle costruzioni, riparazioni e refitting in ambito navale, nonché nel mercato in forte espansione del green ship recycling (demolizioni navali). L'azienda, spiega una nota, fonda la propria attività su sostenibilità ambientale e circular economy. Il finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo ha durata di 72 mesi, di cui 24 di preammortamento, e viene utilizzato "per il completamento di un cantiere navale polivalente, moderno e sostenibile, con alti standard di sicurezza e tutela ambientale, ubicato presso le Nuove Aree Portuali del Porto di Piombino". Obiettivo del finanziamento è supportare il piano di investimento 2019-2023. L'operazione rientra nel plafond da 6 miliardi di euro per la circular economy messo a disposizione delle imprese da Intesa Sanpaolo.



In linea coi principi dell'economia circolare, spiega una nota, "verranno adottati criteri di progettazione e gestione che puntano a massimizzare il recupero e riutilizzo dei materiali, a garantire la tracciabilità di tutte le materie prime e dei residui di lavorazione, nonché a contenere i consumi energetici". La realizzazione di questa opera si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell'area portuale di Piombino e verrà completata in un arco temporale di quattro anni con un costo complessivo di circa 16.6 milioni di euro. (ANSA).