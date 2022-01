Incendio a impianto di trattamento dei rifiuti di Grosseto

(ANSA) - GROSSETO, 29 GEN - Incendio a un impianto trattamento e recupero rifiuti indifferenziati alle Strillaie di Grosseto. L'incendio, divampato nella notte e le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato tramogge, nastri trasportatori e presse della parte secca dei rifiuti indifferenziati che provengono dalla raccolta effettuata su tutto il territorio della provincia. Al momento dell'incendio l'impianto non era in funzione e quindi nessuna persona è rimasta coinvolta.



I vigili del fuoco hanno avuto squadre di rinforzo da Follonica e da Siena, hanno contenuto il fuoco all'interno di un capannone di circa 1.000 metri quadri evitando che fosse interessata la parte più estesa del deposito, della superficie complessiva di circa 10.000 mq dove ci sono 22 celle di stoccaggio della componente organica dei rifiuti. Le operazioni di spegnimento si sono protratte ore, fino all'alba dopodiché è stata effettuata una verifica generale delle condizioni di stabilità del capannone. (ANSA).