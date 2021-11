Rottamazione vecchi tv mette in crisi impianti riciclo Raee

Il boom dei conferimenti di vecchi televisori, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo standard del digitale terrestre, e le previsioni di ulteriore crescita degli acquisti per Natale, sono destinati, nelle prossime settimane, in assenza di uno straordinario intervento normativo, a causare il blocco della raccolta e riciclo. E' questo il grido d'allarme contenuto nella lettera inviata al Ministro della Transizione Ecologica da Assoraee (imprese di recupero dei rifiuti tecnologici), dal Centro di coordinamento Raee e da altre Associazioni della filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



L'imminente adozione dei nuovi standard di digitale terrestre e gli incentivi fiscali per la rottamazione dei prodotti non idonei stanno comportando nelle ultime settimane uno straordinario incremento dei flussi di questi rifiuti, che hanno registrato il +80% rispetto ai volumi ordinariamente gestiti.



Tale boom di consegne presso i luoghi di raccolta pubblici o privati ha comportato nuove richieste di intervento, che il sistema di gestione RAEE ha sinora assolto. "Il sistema è però oggi vicino alla saturazione - scrive Assoraee -. Nelle prossime settimane, complici le promozioni di vendita e le prossime festività natalizie, i flussi aumenteranno ben oltre le capacità di stoccaggio".



Per tale motivo, le Associazioni e il CdC RAEE hanno chiesto in una lettera al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani che, eccezionalmente e limitatamente al periodo ritenuto necessario, venga adottata una misura che consenta di innalzare temporaneamente i quantitativi e i tempi massimi di stoccaggio previsti per gli impianti di trattamento.