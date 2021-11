Rifiuti: Anim(ingegneri), 650 discariche minerarie in Italia

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - L'ultimo censimento delle discariche minerarie, in Italia, ne annovera "650", delle quali alcune probabilmente non esistono più ed "una cinquantina" potrebbero esser quelle classificabili come "pericolose" per l'uomo e per l'ambiente. Questo quanto emerso dall'audizione di questo pomeriggio del presidente dell'Associazione nazionale ingegneri minerari (Anim) Domenico Savoca, sul tema dei problemi ambientali delle miniere e cave, nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. (ANSA).