Unicredit: a consorzio Coripet 2 mln con Garanzia Green Sace

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Coripet, consorzio di produttori, converter e riciclatori di bottiglie in Pet, ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro, sostenuto dalla Garanzia Green di Sace ed erogato da UniCredit.



La liquidità ottenuta dal consorzio verrà utilizzata per incrementare l'acquisto e l'installazione di eco compattatori su tutto il territorio nazionale.



"Quest'accordo ci consente di sostenere una realtà senza fini di lucro che ha una mission importante per la tutela dell'ambiente. Desideriamo dare il nostro contributo anche in ottica di sostenibilità ambientale e l'operazione siglata con Coripet ne è una dimostrazione concreta", afferma Andrea Casini, responsabile corporate Italia Unicredit.



L'intesa raggiunta segna una "tappa fondamentale nel nostro percorso, in quanto rappresenta un'accelerazione significativa per l'installazione degli ecocompattatori sul territorio nazionale", sostiene Corrado Dentis Presidente Coripet.



"Con questa operazione, in linea con il nostro ruolo centrale nell'ambito del Green New Deal italiano, Sace conferma ancora una volta il suo concreto sostegno in favore di progetti in grado di agevolare la transizione ecologica del Paese, driver fondamentale per la ripresa dell'economia", evidenzia Mario Bruni, responsabile Mid Corporate di Sace. (ANSA).